Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 10,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 10,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 10,02 EUR. Bei 9,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 32.797 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,33 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 6,70 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,00 EUR.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 26.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -1,103 EUR je Aktie aus.

