Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittag fester

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 10,21 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.889 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 53,09 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 8,62 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 15,50 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,173 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

