Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Vormittag vor

Nordex-Aktie in Grün: Nordex zieht Aufträge über knapp 150 MW aus Schottland an Land

Nordex-Aktie zieht an: Nordex soll Windenergieanlagen für mehrere Projekte in Deutschland liefern

Nordex-Aktie zieht an: Auftrag für Windpark in Spanien erhalten

Nordex Aktie News: Nordex zieht am Vormittag an

Siemens Energy-Aktie, Nordex-Aktie & Co. zünden den Turbo: Großauftrag für Vestas treibt Aktien aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien an

GE Vernova successfully completes modernization of 4 gas turbines at Kuwait’s Sabiya power plant, boosting efficiency and increasing output

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Heute im Fokus

Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing. Übernahmespekulationen bewegen Banken-Papiere. SoftwareONE lehnt Übernahmeangebot von Bain ab. Kontron rechnet mit weiterem Wachstum. Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 um mehr als ein Drittel steigern. Rheinmetall erhält Bestellung im Millionenwert von Bundeswehr. Deutschland rutscht 2023 in Rezession: BIP ist in vergangenem Jahr gesunken.