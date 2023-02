Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Vormittag ins Plus

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 14,19 EUR. Bei 14,26 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,11 EUR. Zuletzt wechselten 16.601 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 17,45 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 06.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 103,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,23 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.259,65 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 26.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com