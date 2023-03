Nordex Aktie News: Anleger setzen Nordex am Nachmittag unter Druck

Um 15:52 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 13,83 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 13,52 EUR. Bei 14,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 676.095 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,31 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 98,52 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 20,23 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 1.488,00 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 28.03.2023 gerechnet. Nordex dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2024 präsentieren.

