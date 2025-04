Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 15,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 15,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 113.797 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 17,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 14,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,15 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 27.02.2025 vor. Nordex hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 2,19 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 25.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,676 EUR je Aktie belaufen.

