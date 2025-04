Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Siemens executive, wife and 3 kids ID'd as Hudson River helicopter crash victims

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

BofA Sees Mostly Inline Q1 For Industrials, Highlights 3M, JCI, GE Vernova As Top Picks

Heute im Fokus

China verbietet heimischen Airlines offenbar Abnahme von Boeing-Jets. Drägerwerk mit deutlichem Gewinnrückgang. LVMH verfehlt Umsatzerwartungen. Beiersdorf in Q1 besser als erwartet. NVIDIA investiert Milliarden in KI-Technik in den USA. Carl Zeiss Meditec wächst im 2. Quartal - Ausblick schwierig. ON Semiconductor zieht Milliarden-Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems zurück.