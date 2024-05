Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 14,90 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 1,5 Prozent auf 14,90 EUR nach. Bei 14,45 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 767.682 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,84 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 42,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,83 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Am 20.05.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,026 EUR je Aktie.

