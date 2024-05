Nordex Aktie News: Nordex wird am Vormittag ausgebremst

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 14,91 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 14,91 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 14,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 98.814 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. 5,77 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 42,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 17,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,22 Mrd. EUR eingefahren.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,006 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

