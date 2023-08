Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,54 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,54 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 11,54 EUR. Bei 11,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 5.672 Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,67 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,912 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

