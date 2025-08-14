DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins
So bewegt sich Nordex

15.08.25 09:27 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 21,82 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 21,82 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,70 EUR. Zuletzt wechselten 31.115 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 7,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 108,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

