Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 11,79 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 11,79 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,74 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 315.433 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,57 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 38,64 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,67 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Nordex.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

