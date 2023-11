Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag in Rot

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 10,53 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 10,53 EUR abwärts. Bei 10,26 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.415.063 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,43 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,33 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,00 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,984 EUR je Nordex-Aktie.

