Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Einbußen

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 10,74 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 10,74 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 10,63 EUR. Bei 10,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.033 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,53 Prozent. Bei einem Wert von 9,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,33 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.488,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,984 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX springt schlussendlich deutlich an

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt: MDAX klettert