Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:48 Uhr 2,5 Prozent. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,77 EUR zu. Bei 13,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 405.621 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2022 auf bis zu 16,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 17,24 Prozent wieder erreichen. Am 07.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 94,00 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,23 EUR aus.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.259,65 EUR umgesetzt worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

