Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 14,97 EUR.

Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,97 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,40 EUR zu. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,14 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 251.269 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Gewinne von 5,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,44 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,34 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,038 EUR je Nordex-Aktie.

