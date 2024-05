Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Das Papier von Nordex konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 15,31 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 15,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,14 EUR. Bisher wurden heute 70.955 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 2,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 77,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,83 EUR.

Am 14.05.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,22 Mrd. EUR eingefahren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,037 EUR in den Büchern stehen haben wird.

