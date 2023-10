Nordex Aktie News: Nordex fällt am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 10,21 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 10,21 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 10,11 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 204.588 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. 53,09 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 22,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,67 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Umsatzseitig standen 1.488,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.488,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,954 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Anleger warten auf Impulse: TecDAX notiert zum Handelsende um die Nulllinie

Nordex-Aktie legt zu: Nordex erhielt im 3. Quartal Aufträge mit Nennleistung von über 2,2 Gigawatt