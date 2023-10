Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 10,19 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,4 Prozent auf 10,19 EUR ab. Bei 10,11 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 309.982 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 53,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 22,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,67 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 1.488,00 EUR, gegenüber 1.488,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,954 EUR je Nordex-Aktie.

