Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag höher

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,47 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,47 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,55 EUR aus. Mit einem Wert von 10,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.983 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 49,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,954 EUR je Nordex-Aktie stehen.

