Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,80 EUR.

Mit einem Kurs von 10,80 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel um 11:42 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 10,89 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,55 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 381.746 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,57 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 16,00 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,111 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

