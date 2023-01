Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag billiger

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 14,67 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,18 EUR. Bei 14,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 724.233 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 110,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,23 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Das EPS lag bei -0,28 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR umgesetzt.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.03.2024.

