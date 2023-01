Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag leichter

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 14,66 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,58 EUR. Bei 14,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 21.863 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 16,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 06.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 110,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.

Am 28.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 26.03.2024.

