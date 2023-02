Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Freitagmittag schwächer

Um 12:07 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 14,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 14,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 140.245 Stück.

Am 09.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 17,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 106,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,23 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 26.03.2024.

