Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag leichter

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 11,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 11,32 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 11,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 223.437 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 28,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 18,64 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,78 EUR.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nordex.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,047 EUR je Aktie belaufen.

