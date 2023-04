Nordex Aktie News: Nordex verteidigt am Nachmittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,54 EUR

Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 11,70 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 11,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,46 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 281.115 Aktien.

Bei 15,89 EUR markierte der Titel am 21.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 28,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 63,57 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,05 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 11.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,659 EUR ausweisen wird.

