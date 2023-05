Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,60 EUR

-0,43% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 11,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 11,73 EUR. Bei 11,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 250.973 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 40,20 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 14,55 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 14.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nordex.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,844 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie schließt höher: Nordex bestätigt nach Umsatzwachstum die Prognose - Verlust aber ausgeweitet

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie in Grün: Nordex zieht Auftrag aus Litauen an Land

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex