Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 14,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 14,41 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,38 EUR nach. Bei 14,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 281.815 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. 9,44 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 40,21 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,77 EUR.

Am 14.05.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,34 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nordex.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,052 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste