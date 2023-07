Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 12,20 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,20 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 12,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 125.765 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 28,17 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 40,68 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,30 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,888 EUR je Aktie aus.

