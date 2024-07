Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 13,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 13,00 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 12,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 12.351 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 33,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,43 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,57 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,059 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags