Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 19,25 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 19,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 19,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.705 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 19,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 2,49 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,035 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,40 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex veröffentlichte am 25.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,06 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 13.08.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,671 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

