Nordex Aktie News: Nordex gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 10,18 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 10,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,07 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.608 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 53,54 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2022 bei 7,92 EUR. Mit Abgaben von 22,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.488,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.488,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,954 EUR je Aktie aus.

