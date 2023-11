Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,59 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 10,59 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 10,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.892 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,33 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,90 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,00 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,111 EUR je Nordex-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

