Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 10,44 EUR nach.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 10,44 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 10,39 EUR ein. Mit einem Wert von 10,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 349.658 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 10,59 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,00 EUR an.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,111 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

