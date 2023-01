Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 12:22 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 14,94 EUR. Bei 14,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.642 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 14,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,97 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 114,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 20,23 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.488,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.259,65 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 26.03.2024.

