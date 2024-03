Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,61 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 11,61 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 183.314 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 34,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,50 EUR für die Nordex-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 01.04.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2024 einen Verlust in Höhe von -0,016 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

