Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 17,48 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 17,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 17,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 462.030 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Mit Abgaben von 40,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,016 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 27.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,678 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

