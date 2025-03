Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 17,27 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 17,27 EUR zu. Bei 17,63 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 17,12 EUR. Zuletzt wechselten 782.223 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 17,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,016 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,65 EUR.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,19 Mrd. EUR – ein Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 präsentieren. Nordex dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,678 EUR je Aktie.

