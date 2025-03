Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nordex legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 17,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,12 EUR. Zuletzt wechselten 38.991 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 17,21 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 1,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 38,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,016 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,65 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 2,19 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,678 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels fester

Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus