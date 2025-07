Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 20,10 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 20,10 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 20,12 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 694.193 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,12 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,10 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,86 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,035 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,40 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,83 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,57 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,671 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

