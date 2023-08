Nordex Aktie News: Nordex gibt am Freitagnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 10,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,3 Prozent auf 10,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 10,62 EUR. Bei 10,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 275.819 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 45,19 Prozent wieder erreichen. Bei 7,23 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 32,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 1.259,65 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.259,65 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex eingebracht

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nordex-Investment verdient

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats