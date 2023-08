Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 10,74 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 10,74 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 10,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.563 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 45,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,67 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Nordex-Aktie.

