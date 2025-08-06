Nordex Aktie News: Nordex legt am Nachmittag zu

Nordex im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 21,92 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 21,92 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 22,48 EUR. Bei 21,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 192.374 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 52,19 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

