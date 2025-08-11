DAX24.313 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag fester

18.08.25 09:25 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 22,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,28 EUR 0,66 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 22,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 22,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.034 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 4,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 53,38 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen