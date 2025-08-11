Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 22,48 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 22,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 22,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.034 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 4,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 53,38 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren