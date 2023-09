Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 11,77 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,77 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 11,77 EUR. Bei 11,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.043 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 32,80 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 38,54 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 16,67 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,891 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

