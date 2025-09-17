Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 20,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 21,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.478 Nordex-Aktien.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 11,94 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 99,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie profitiert: Großauftrag an Land gezogen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten