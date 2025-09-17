Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Nordex im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 20,98 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 20,98 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 21,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 20,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.858 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. 11,73 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,05 Prozent.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie profitiert: Großauftrag an Land gezogen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten