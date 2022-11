Nordex Aktie News: Nordex legt am Freitagmittag zu

Um 12:22 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 11,67 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 111.074 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,44 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,28 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen.

