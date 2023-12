Nordex Aktie News: Nordex am Mittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 9,95 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 9,95 EUR abwärts. Bei 9,84 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.523 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,33 EUR am 20.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,00 EUR.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.488,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.03.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,103 EUR ausweisen wird.

