Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 9,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 9,91 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 9,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 510.192 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,00 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 1.488,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.488,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,103 EUR je Nordex-Aktie stehen.

